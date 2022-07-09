Улицы Ижевска затопило после ливня 9 июля 2022 года

9 июля в Ижевске прошел сильный дождь. Фото: архив

В столице Удмуртии 9 июля прошел настоящий ливень и даже не один, а с громом. Погодные сюрпризы продолжают вносить изменения в инфраструктуру города. Горожане активно делятся в соцсетях последствиями июльского ливня.

По словам подписчиков группы «Злой ижевчанин» на улице Советской упало дерево. Оно, видимо, не выдержало силы дождя и решило немного отдохнуть.

На улице Советской упало дерево. Фото: /vk.com/zlou18

Во время непогоды не обошлось и без ДТП. Например, об этом сообщают пользователи сообщества «Ижевск Где Гай Стоят».

Не обошлось и без ДТП. Фото: /vk.com/udmurtiya18rus

«Воткинское шоссе — 9 Января ДТП. Троллейбусы стоят. Еще ДТП на повороте у спортпарка «Моя семья», — пишут люди.

После ливня затопленными оказались улицы: 40 лет Победы, Воткинское шоссе, Удмуртская.

Улицы города заполнились водой. Фото:/vk.com/udmurtiya18rus

Были изменены маршруты общественного транспорта: маршрут №1 ездил только до Администрации Индустриального района, а №7, №10 №14 пришлось перенаправлять из-за неполадок на улице Петрова.

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