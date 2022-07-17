Еще три человека утонули в водоемах Удмуртии

На Нижнекамском водохранилище утонул мужчина 2000 года рождения

В водоемах Удмуртии утонули еще три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Так, 15 июля компания друзей из Можги отправилась на Нижнекамское водохранилище около деревни Благодать Алнашского района. Утром четверо мужчин – предположительно нетрезвых – ушли купаться.

«Одного из них (2000 г.р.) без признаков жизни нашли 16 июля», – сообщают в ведомстве.

Днем 16 июля произошли еще два случая утопления – на пруду в деревне Истомино Завьяловского района и на реке Каме в Сарапуле. Мужчин 1990 г.р. и 1982 г.р. ищут водолазы.

В МЧС призывают жителей быть осторожными во время купания, не нырять в воду в нетрезвом состоянии, а также следить за своими близкими (особенно за детьми).

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