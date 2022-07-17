Жителя Удмуртии подозревают в изнасиловании бывшей сожительницы

Преступления были совершены 13 июля Фото: Амир Закиров

41-летнего жителя Дебесского района Удмуртии задержали по подозрению в изнасиловании (п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ), совершении иных действий сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, до апреля этого года мужчина сожительствовал с 35-летней односельчанкой. Поскольку он нигде не работал, не помогал по хозяйству и много пил, в конце концов женщина выгнала его из дома, однако тот против ее воли продолжал приходить к ней ночевать, так как собственного жилья у него не было. Опасаясь расправы, женщина приглашала к себе ночевать свою мать.

Утром 13 июля нетрезвый подозреваемый пришел к бывшей сожительнице с ножом и, дождавшись, когда мать уйдет, схватил женщину за волосы, приставил нож к шее и, угрожая убийством, потребовал впустить в дом. Когда потерпевшая выполнила его требование, он ударил ее по лицу и изнасиловал.

«Затем он сфотографировал ее в обнаженном виде, высказав угрозу распространением изображений в сети Интернет», – говорится в сообщении.

Следом он взял женщину за волосы и, продолжая угрожать ножом, отвел к реке, отобрал телефон и скрылся с места преступления. Мобильник он в дальнейшем продал.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, на месте проверены показания подозреваемого и потерпевшей, допрошены свидетели. Назначены медицинские, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

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