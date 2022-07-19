На Хохряковском кладбище Ижевска появится воинский участок

Воинский участок будет находиться в 1 200 метрах к юго-западу от деревни Хохряки
Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевске на кладбище «Хохряковское – 2» организуют воинский участок. Соответствующее постановление от 6 июля 2022 года за подписью градоначальника опубликовано на официальном сайте столицы Удмуртии.
«[Постановляю] организовать на территории кладбища «Хохряковское-2» воинский участок для погребения и увековечения памяти умерших (погибших)», – говорится в тексте документа.
Участок разместят в 1 200 метрах к юго-западу от деревни Хохряки.
Контроль над исполнением постановления возложен на начальника городского Управления благоустройства и окружающей среды.
На воинском участке будет проводиться захоронение:
- военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы или умерших в результате увечья, заболевания в мирное время;
- погибших граждан, уволенных с военной службы по достижению предельного возраста или имеющих общую продолжительность военной службы двадцать и более лет;
- сотрудников органов внутренних дел, умерших вследствие ранения, контузии, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности;
- ветеранов военной службы;
- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, проходивших службу в действующей армии, и ветераны боевых действий, независимо от общей продолжительности военной службы.
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