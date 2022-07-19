Жителя Удмуртии подозревают в укрывательстве убийства

Сожительница мужчины зарезала гостя ножом Фото: Константин ИВШИН

51-летний житель Увы подозревается в укрывательстве убийства (статься 316 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, он помог сожительнице закопать в огороде труп зарезанного ею мужчины.

По данным следствия, 22 апреля текущего года сожители выпивали у себя дома вместе с их общим знакомым. В процессе между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяйка зарезала гостя ножом.

После этого сожители вдвоем вынесли тело на огород и закопали. Тело нашли 20 мая в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по поиску погибшего после заявления его брата.

Готовятся материалы для предъявления мужчине обвинения в укрывательстве особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела в отношении его сожительницы находится в завершающей стадии.

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