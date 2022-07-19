7-летняя девочка погибла под колесами «ВАЗа» в Алнашском районе Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

18 июля в деревне Новый Утчан Алнашского района Удмуртии произошла дорожная авария с погибшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 17:00 напротив дома №6 по улице Поперечной водитель «ВАЗ-2114» – 30-летняя женщина – сбила семилетнюю девочку.

«По предварительным данным, несовершеннолетняя выбежала на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода», – сообщили в ведомстве.

От полученных травм девочка скончалась в автомобиле скорой помощи на месте ДТП.

По факту аварии проводится расследование.

Госавтоинспекция просит родителей беседовать со своими детьми на тему соблюдения ПДД, учить их правильному поведению на дороге на личном примере.

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