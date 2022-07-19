Фигуристка Туктамышева попросила построить крытый каток в Глазове

Елизавета Туктамышева попросила построить в Глазове крытый каток Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока власти Глазова решают что построить на месте пустыря на набережной, а мнения жителей разделились, высказаться решила его известная уроженка, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр (2012), заслуженный мастер спорта России, а также чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов, фигуристка предлагает остановить выбор на катке с искусственным льдом, чтобы помочь начинающим спортсменам.

«Хочу поддержать строительство катка с искусственным льдом в городе Глазове как дополнительную площадку для тренировочного процесса спортсменов-фигуристов!», — заявила спортсменка.

Власти Глазова все еще решают, как поступить с пустырем, расположенным на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса. Горожан попросили принять активное участие в разработке концепции и проекта набережной. На выбор предлагалось два варианта: крытый каток или бассейн с детскими и взрослыми ваннами.

В результате мнения разделились практически поровну. Небольшой перевес в 112 голосов получил проект бассейна, но обсуждение ведется и за пределами соцсетей.

Туктамышева также рассказала, что в период своих занятий фигурным катанием в Глазове всегда ощущала нехватку ледовой подготовки.

«Наш лед всегда был расписан по минутам, он делился между занятиями фигуристов и хоккеистов, и не более 3-4 раз в неделю. А подготовка хороших фигуристов требует обязательных ежедневных тренировочных занятий по ледовой подготовке», — обратила внимание она.

Чемпионка отметила потенциал этого строительства для развития и популяризации профессионального спорта.

«Я уверена, что строительство нового катка в Глазове даст возможность развиваться современному фигурному катанию в различных направлениях», – высказалась Елизавета Туктамышева, пообещав в этом случае, постараться выкроить время в своем спортивном графике для участия в открытии нового ледового катка и провести мастер-класс с юными фигуристами.

Молодежь города также предлагает разместить на месте скейт-парк и памп трек (специальная велосипедная трасса, не содержащая ровных участков).

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