На трассе М-7 в Удмуртии произошло смертельное ДТП с автобусом и легковушкой

На трассе в Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: ПСЧ-37 село Малая Пурга

25 июля 2022 года в 00:00 поступило сообщение о ДТП. Об этом сообщает ПСЧ-37 села Малая Пурга. На 130 км трассы М-7 произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.

К сожалению один человек погиб. Фото: ПСЧ-37 СЕЛО Малая Пурга

Водитель Лады оказался заблокирован. К сожалению, он скончался. Остальные участники аварии были осмотрены медиками. От госпитализации они отказались

Причины ДТП выясняются.

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