В Удмуртии 10 человек застряли на острове

В Удмуртии 23 июля с острова не могли выбраться 10 человек. Фото: поисково спасательная служба Удмуртии

23 июля, в 19.10 спасателям поступило сообщение о том, что напротив деревни Усть-Сарапулка людям требуется помощь в переправе. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии. Как выяснилось, 10 человек, в том числе 2 детей застряли на острове на противоположном берегу Камы.

Мотор их судна, на котором они передвигались по реке, сломался. Течение унесло их к острову. Сами они с этого острова выбраться не могли.

Всех людей, а также их плавательное средство удалось благополучно спасти и доставить к населенному пункту.

Жителям региона напоминают, что перед отправкой на отдых помнить о правилах безопасности!

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