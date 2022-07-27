Еще 63 дома в южных микрорайонах Ижевска временно остались без горячей воды

63 дома в южных районах Ижевска временно останутся без горячей воды. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

27 июля в Ижевске начинается 22-й этап гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», 63 дома в южных микрорайонах города временно останутся без горячей воды.

С 27 июля по 9 августа прекратится нагрев воды по следующим адресам:

- улица В. Сивкова 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 109;

- улица К. Либкнехта 6, 8, 9, 14, 16;

- улица К. Маркса 75, 124, 126, 130;

- проезд Квартальный 82, 84, 86;

- улица Красноармейская 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86Б, 88;

- улица Маяковского 7;

- улица Пушкинская 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 155, 157, 161, 163, 165;

- улица Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151.

С полным графиком планового поэтапного отключения горячей воды в Ижевске можно ознакомиться в нашем материале.

«В процессе диагностики теплосетей повышенным давлением возможен выход воды, образование промоин и провалов», - напомнили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

Жителей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи теплотрасс и люков тепловых камер, не парковать там автомобили, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки и не подходить близко к местам выполнения работ.

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