«Человека могло унести в море, как щепку»: ижевчане – о потопе в Сочи в июле 2022 года

Последствия ливня в Сочи
Фото: Олег УМАРОВ
23–24 июля страшный ливень обрушился на Сочи. Особенно сильно пострадала улица Донская: там поток воды поглотил автомобили. Были проблемы и с электричеством. Погибла одна женщина. Жители Ижевска, которые сейчас находятся в популярном туристическом городе, рассказали, как курорт пережил стихийное бедствие.
ПУГАЛИ СМЕРЧАМИ
Софья приехала в отпуск на Кубань за несколько дней до начала ливней. Жила в двух местах: сначала в Дагомысе, потом – в Сочи.
Спасатели не позволяли туристам близко подходить к воде. Фото: очевидец
Непогода как раз началась с ее прилетом. Местные сразу стали пугать смерчами, но Софье повезло: рядом с ней они не прошли. Впрочем, в местном чате мелькала фотография смерча, но лично ижевчанка ничего не видела.
В дни ливней особенно тяжело пришлось автомобилистам
Фото: Олег УМАРОВ
В Дагомысе 21–22 июля прошли сильные дожди. На официальных пляжах людей не пускали купаться в море из-за сильных волн, но диких это не коснулось. Вода в местной речке, по ощущениям Софьи, поднялась примерно на полметра.
Река в Дагомысе в мирное время и в период затопления. Фото: очевидец
«К воде было просто страшно подходить. Постоянно шел дождь, везде были лужи», – описывает Софья свои впечатления.
Через пару дней девушка, как и планировала, отправилась в Сочи, несмотря на пугающие рассказы. Жила она недалеко от моря и реки, но страшными последствия потопа назвать не может.
Подходить к воде было страшно. Фото: очевидец
«По факту размыло две улицы: Донскую и Гагарина. Познакомилась с женщиной, у которой залило склад. Она говорит, что таких потопов не помнит давно, – в Сочи живет 20 лет, и такое было лишь дважды», – говорит ижевчанка.
«МАГАЗИНЫ ПО ПОЯС ЗАТОПИЛО»
Наталья отдыхает в Сочи уже две недели. Живет в центральном районе на возвышенности, поэтому последствия коснулись ее семьи не так сильно: вода стекала в низину.
«Было очень страшно – мы даже из дома не выходили. Я только видео в соцсетях смотрела. Машины действительно несло потоком. Особенно жутко было наблюдать, как прямо из автомобилей эфиры ведут. Автомобили плыли. Если выйти, то человека бы как щепку унесло в море. Все укрылись, где смогли», – рассказывает Наталья.
От стихии повалило деревья
Фото: Олег УМАРОВ
В ее домике протекла крыша, а в один из дней на полдня исчез интернет. Несмотря на неудобства, покидать дом было опасно – пугал разгул стихии.
После ливня муж Натальи побывал на улице Донской. Именно она пострадала больше всего.
«Вода в некоторых магазинах была мне по пояс. Весь товар там, понятное дело, испорчен. Торговый центр закрыли, потому что затопило подземные парковки», – передает Наталья наблюдения мужа.
Момент наводнения в Сочи пережили тяжело, но все довольно быстро восстановили. Ижевчанка отмечает, что дорога уже как новенькая. Да и следов разрухи в городе больше не наблюдается. Крышу домика тоже починили.
ПОСЛЕ ЛИВНЯ ВСЕ УСПОКОИЛОСЬ
Марина с дочерью приехала в Сочи утром 26 июля. Конечно, после новостей о происходящем было страшновато. Но она позвонила подруге, которая уже была в городе, и та уверила, что все хорошо.
Из-за ливня переполнились реки
Фото: Олег УМАРОВ
«В аэропорту было спокойно, никакой паники. В самом городе все чистенько, уже все устранили», – рассказывает Марина.
Однако в памяти жителей города потоп сохранится, похоже, надолго. К жилью Марина ехала на такси, и водитель рассказывал в красках, как город пережил непогоду.
«По его словам, машины по крышу плавали, деревья в море уносило, река бурлила. Таксист ехал, ничего не видно было: дворники даже не справлялись. Стеной просто ливень шел сильный», – передает слова местного жителя Марина.
Обычно жители и гости города мирно отдыхают на пляже
Фото: Олег УМАРОВ
Но за два часа разрушенный стихией город удалось восстановить. Да, перекрывали дороги, но сейчас не осталось даже следов. Вот только пострадали местные предприниматели: со слов того же таксиста, у одного из них унесло катамараны ветром в море на 28 млн рублей.
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