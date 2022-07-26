«Человека могло унести в море, как щепку»: ижевчане – о потопе в Сочи в июле 2022 года

Последствия ливня в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

23–24 июля страшный ливень обрушился на Сочи. Особенно сильно пострадала улица Донская: там поток воды поглотил автомобили. Были проблемы и с электричеством. Погибла одна женщина. Жители Ижевска, которые сейчас находятся в популярном туристическом городе, рассказали, как курорт пережил стихийное бедствие.

ПУГАЛИ СМЕРЧАМИ

Софья приехала в отпуск на Кубань за несколько дней до начала ливней. Жила в двух местах: сначала в Дагомысе, потом – в Сочи.

Спасатели не позволяли туристам близко подходить к воде. Фото: очевидец

Непогода как раз началась с ее прилетом. Местные сразу стали пугать смерчами, но Софье повезло: рядом с ней они не прошли. Впрочем, в местном чате мелькала фотография смерча, но лично ижевчанка ничего не видела.

В дни ливней особенно тяжело пришлось автомобилистам Фото: Олег УМАРОВ

В Дагомысе 21–22 июля прошли сильные дожди. На официальных пляжах людей не пускали купаться в море из-за сильных волн, но диких это не коснулось. Вода в местной речке, по ощущениям Софьи, поднялась примерно на полметра.

Река в Дагомысе в мирное время и в период затопления. Фото: очевидец

«К воде было просто страшно подходить. Постоянно шел дождь, везде были лужи», – описывает Софья свои впечатления.

Через пару дней девушка, как и планировала, отправилась в Сочи, несмотря на пугающие рассказы. Жила она недалеко от моря и реки, но страшными последствия потопа назвать не может.

Подходить к воде было страшно. Фото: очевидец

«По факту размыло две улицы: Донскую и Гагарина. Познакомилась с женщиной, у которой залило склад. Она говорит, что таких потопов не помнит давно, – в Сочи живет 20 лет, и такое было лишь дважды», – говорит ижевчанка.

«МАГАЗИНЫ ПО ПОЯС ЗАТОПИЛО»

Наталья отдыхает в Сочи уже две недели. Живет в центральном районе на возвышенности, поэтому последствия коснулись ее семьи не так сильно: вода стекала в низину.

«Было очень страшно – мы даже из дома не выходили. Я только видео в соцсетях смотрела. Машины действительно несло потоком. Особенно жутко было наблюдать, как прямо из автомобилей эфиры ведут. Автомобили плыли. Если выйти, то человека бы как щепку унесло в море. Все укрылись, где смогли», – рассказывает Наталья.

От стихии повалило деревья Фото: Олег УМАРОВ

В ее домике протекла крыша, а в один из дней на полдня исчез интернет. Несмотря на неудобства, покидать дом было опасно – пугал разгул стихии.

После ливня муж Натальи побывал на улице Донской. Именно она пострадала больше всего.

«Вода в некоторых магазинах была мне по пояс. Весь товар там, понятное дело, испорчен. Торговый центр закрыли, потому что затопило подземные парковки», – передает Наталья наблюдения мужа.

Момент наводнения в Сочи пережили тяжело, но все довольно быстро восстановили. Ижевчанка отмечает, что дорога уже как новенькая. Да и следов разрухи в городе больше не наблюдается. Крышу домика тоже починили.

ПОСЛЕ ЛИВНЯ ВСЕ УСПОКОИЛОСЬ

Марина с дочерью приехала в Сочи утром 26 июля. Конечно, после новостей о происходящем было страшновато. Но она позвонила подруге, которая уже была в городе, и та уверила, что все хорошо.

Из-за ливня переполнились реки Фото: Олег УМАРОВ

«В аэропорту было спокойно, никакой паники. В самом городе все чистенько, уже все устранили», – рассказывает Марина.

Однако в памяти жителей города потоп сохранится, похоже, надолго. К жилью Марина ехала на такси, и водитель рассказывал в красках, как город пережил непогоду.

«По его словам, машины по крышу плавали, деревья в море уносило, река бурлила. Таксист ехал, ничего не видно было: дворники даже не справлялись. Стеной просто ливень шел сильный», – передает слова местного жителя Марина.

Обычно жители и гости города мирно отдыхают на пляже Фото: Олег УМАРОВ

Но за два часа разрушенный стихией город удалось восстановить. Да, перекрывали дороги, но сейчас не осталось даже следов. Вот только пострадали местные предприниматели: со слов того же таксиста, у одного из них унесло катамараны ветром в море на 28 млн рублей.

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