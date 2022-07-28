36 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за последние сутки

Выздоровели 15 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 4 человека. Об этом утром 28 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 2 809 тестов на коронавирус, выявлено 36 новых случаев. В числе заболевших 8 детей до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 15 человек.

На утро 28 июля 907 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 42 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 2 человека — в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 084 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 778 пациентов. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получил 699 301 житель региона. Из них 559 486 прошли оба этапа вакцинации. 176 443 жителя республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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