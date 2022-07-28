Кровлю Ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске начали демонтировать

Ремонт начался с демонтажа кровли. Фото: /vk.com/a.brechalov

В Ижевске начались работы в Ледовом дворце «Ижсталь». Об этом сообщил на в своих страницах в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Минстрой выдал все разрешения. Ремонт начался с демонтажа кровли. По планам на этот год – починить крышу, сделать огнезащиту металлических конструкций.

В дальнейшем намереваются обновить ледовое поле площадью 30 на 60 м, заменить облицовку фасада, места на трибунах, кровлю, витражи, обустроить раздевалки, тренажерные и бросковый зал. Отдельное внимание собираются уделить вопросам доступной среды. Для реализации всех масштабных планов «Ижсталь» постараются включить в Федеральную инвестиционную программу.

В Ледовом дворце занимаются 1200 спортсменов. Их временно переведут в «Чекерил», «Молодежный» и «Олимпиец».

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