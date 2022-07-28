Фальшивую десятирублевую монету обнаружили в Удмуртии

Мошенники подделывают даже монеты Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

За второй квартал 2022 года из оборота изъяли 21 поддельную купюру. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Удмуртии.

Среди необычных находок – фальшивая 10-рублевая монета и 100-долларовая купюра. Чаще всего подделывают банкноты по 5000 рублей – их обнаружили 14 штук. Также нашли четыре ненастоящие купюры по 1000 рублей и три по 2000 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поддельных денег выявили на 22% меньше.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Кровлю Ледового дворца «Ижсталь» начали демонтировать

Жительница Ижевска лишилась почти 80 тысяч рублей, пытаясь купить собаку

Рецидивиста в Удмуртии осудили за избиения малолетних дочерей сожительницы