Фальшивую десятирублевую монету обнаружили в Удмуртии

Мошенники подделывают даже монеты
Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
За второй квартал 2022 года из оборота изъяли 21 поддельную купюру. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Удмуртии.
Среди необычных находок – фальшивая 10-рублевая монета и 100-долларовая купюра. Чаще всего подделывают банкноты по 5000 рублей – их обнаружили 14 штук. Также нашли четыре ненастоящие купюры по 1000 рублей и три по 2000 рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поддельных денег выявили на 22% меньше.
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