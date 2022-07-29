Осужденные изготовят 14 остановочных комплексов в Завьяловском районе Удмуртии

Выполнено уже 80 % работ Фото: Архив КП

Изготовлением и установкой остановочных комплексов занимаются осужденные из колонии-поселения № 11, об этом сообщает пресс-служба УФИН по Удмуртии.

Новые остановки появятся в нескольких населенных пунктах Завьяловского района. Всего осужденные изготовят 14 объектов. Работы выполнены уже на 80%, и в первых числах августа остановочные комплексы займут свои места.

Также центр трудовой адаптации колонии-поселения № 11 выполняет муниципальный заказ на изготовление контейнерных площадок (количество не уточняется). Осужденные заливают основания бетонной смесью, делают металлический каркас и обшивают стены и кровлю площадки профилированным листом. Закончить работы планируют к сентябрю.

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