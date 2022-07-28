В Ижевске врачи впервые удалили опухоль без трепанации черепа

Операция была проведена миниинвазивно, с минимальной кровопотерей и с сохранением всех структур головного мозга. Фото: Эльвира Пинчук, t.me/elvira_pinchuk

27 июля врачи 1-й Республиканской клинической больницы впервые в Удмуртии удалили опухоль без трепанации черепа. Об этом в своем телеграм-канале сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

70-летний житель Удмуртии обратился в больницу с жалобами на потерю зрения. При проведении МРТ у него обнаружили опухоль, которая сдавливала зрительные нервы. Операция была проведена миниинвазивно, с минимальной кровопотерей и с сохранением всех структур головного мозга. Сейчас пациент проходит ряд постоперационных обследований.

Двухчасовую операцию проводила бригада нейрохирургов и ЛОР-врачей в составе главного нейрохирурга республики Игоря Воробьева, главного оториноларинголога Сусанны Арутюнян и анестезиолога-реаниматолога Киры Красильниковой.

«Подобные операции до сих пор были недоступны пациентам нашей республики. В основном они делаются в федеральных центрах и крупных мегаполисах», - отметила вице-премьер.

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