Александр Бречалов и Владимир Сегал представили документы в ЦИК для участия в выборах главы Удмуртии

Александр Бречалов представил в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы республики. Фото: пресс-служба ЦИК Удмуртии

27 июля действующий глава Удмуртии Александр Бречалов представил в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы республики. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома региона.

Напомним, он выдвинут партией «Единая Россия».

Кроме того, в ЦИК поступили документы от выдвинутого Партией пенсионеров Владимира Сегала.

Напомним, ранее документы для регистрации в качестве кандидатов для участия в выборах подали Вадим Белоусов (СРЗП), Александр Сыров (КПРФ), Тимур Ягафаров (ЛДПР), Георгий Лещев («Зеленая альтернатива») и Юрий Мишкин («Патриоты России»). Сергей Антонов (Партия возрождения России) накануне снял свою кандидатуру. Ни один из кандидатов пока не зарегистрирован.

Выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета пройдут 9-11 сентября.

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