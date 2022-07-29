Зарегистрированы первые два кандидата на пост главы Удмуртии

ЦИК Удмуртии зарегистрировал первых двух кандидатов на пост главы республики. Фото: пресс-служба ЦИК УР

28 июля Центризбирком Удмуртии зарегистрировал первых двух кандидатов на пост главы республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, этот статус получили Тимур Ягафаров (выдвинут партией ЛДПР) и Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»).

Ранее документы для регистрации в качестве кандидатов для участия в выборах подали Владимир Сегал (Партия пенсионеров), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ), Георгий Лещев («Зеленая альтернатива») и Юрий Мишкин («Патриоты России»). Сергей Антонов (Партия возрождения России) принял решение снять свою кандидатуру.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета пройдут 9-11 сентября.

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