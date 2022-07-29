В Ижевске начался капитальный ремонт подземного перехода около УдГУ

Ремонт планируют завершить 26-27 августа. Фото: пресс-служба УдГУ

В Ижевске стартовали работы по капитальному ремонту подземного перехода около Удмуртского госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: Анастасия Захарова

Одна часть прохода перекрыта, по другой пока можно ходить. Фото: Анастасия Захарова

Отмечается, что на время ремонта часть подземного перехода открыта. Ранее сообщалось об организации временного наземного регулируемого пешеходного перехода, уже установлены светофоры.

Отметим, начальная цена контракта по реконструкции перехода – 17,2 млн рублей.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву ускорить реконструкцию этого подземного перехода.

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