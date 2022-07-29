Тело девушки нашли на улице Ворошилова в Ижевске

В ночь на 28 июля на улице Ворошилова в Ижевске был обнаружен труп неустановленной девушки. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Фото без ретуши можно найти в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда. Судя по фотографии, девушка была одета в черную блузку и брюки кораллового цвета.

Всех, кто может помочь с установлением ее личности, просят позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

Обновлено: личность погибшей установлена.

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