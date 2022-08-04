Водителя «Мазды» с подложными номерами привлекли к ответственности в Ижевске

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 25-летнюю девушку, управлявшую автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

«В ходе обработки данных, поступающих в центр фото-видео фиксации административных правонарушений ГИБДД Удмуртии, был выявлен факт передвижения автомобиля «Мазда» с признаками установки на транспортное средство подложных государственных регистрационных знаков», - говорится в сообщении.

3 августа около 09:00 напротив дома №270 по улице Пушкинской подозрительный автомобиль был остановлен, им управляла 25-летняя девушка. При проверке документов подтвердилось, что «Мазда» имеет другие регистрационные знаки.

В отношении девушки составили административные материалы по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ. Ей грозит лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

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