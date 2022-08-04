Мотоциклист столкнулся с экскаватором при обгоне грузовика в Ижевске

Авария произошла напротив дома №5 по улице Автозаводской. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

3 августа напротив дома №5 по улице Автозаводской в Ижевске произошла дорожная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 15:39 42-летний водитель мотоцикла Yamaha, пытаясь опередить «КамАЗ», столкнулся сначала с попутным экскаватором «ЕК-12-00», а затем и с опережаемым грузовиком.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на дороге, а также терпеливо относиться к другим участникам движения.

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