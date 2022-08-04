Темпы ревакцинации от ковида в Удмуртии выросли на 10%

Отмечается, что в республике создан достаточный запас препаратов для вакцинации и ревакцинации Фото: Ильяс Бекмансуров

Темпы ревакцинации от коронавирусной инфекции в Удмуртии за последний месяц выросли более чем на 10%, вместе с тем последние несколько недель наблюдается рост заболеваемости ковидом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Эта ситуация [с ростом заболеваемости – прим. ред.] была прогнозируема и связана с миграцией населения в отпускной период. Удмуртия не стала исключением. Практически все заболевшие в июле-августе 2022 года были не вакцинированы или не поставили бустерную вакцину», - рассказала замминистра здравоохранения республики Марина Петренко

По ее словам, основное количество вакцинированных привились летом 2021 года. Также большинство людей переболели ковидом до января-февраля текущего года. Таким образом, с момента массовой первичной вакцинации прошло уже более 6 месяцев.

«Чтобы быть готовыми в сентябре к подъему заболеваемости, необходимо тем, кто еще не вакцинировался, пройти полный курс вакцинации, а для тех, кто ранее переболел или вакцинировался, пройти ревакцинацию. Сейчас мы наблюдаем позитивную тенденцию - число ревакцинированных увеличивается. В июле, по сравнению с июнем, зафиксирован рост более чем на 10%», - подчеркнула специалист.

Петренко добавила, что в республике создан достаточный запас препаратов для вакцинации и ревакцинации, в том числе и вакцина для подростков. Кроме того, регион направил заявку на назальные распылители.

Напомним, пройти ревакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, а также в пункте вакцинации в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

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