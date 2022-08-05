За сутки в Удмуртии выявили 71 новый случай коронавируса

Выздоровели 35 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 10 человек. Об этом утром 5 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 3 365 тестов на коронавирус, выявлено 71 новый случай. В числе заболевших 7 детей до 14 лет, 17 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 35 человек.

На утро 5 августа 1 057 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 58 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 2 человека - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 489 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 929 пациентов. 4 048 человек скончались, из них 3 848 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 543 жителя региона. Из них 559 585 прошли оба этапа вакцинации. 180 321 житель республики ревакцинировался.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водителя «Мазды» с подложными номерами привлекли к ответственности в Ижевске

Темпы ревакцинации от ковида в Удмуртии выросли на 10%

Вылечиться без лекарств и антибиотиков возможно?