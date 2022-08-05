Самый дорогой коттедж в Удмуртии стоит 150 млн рублей

Кирпичный коттедж площадью 650 квадратных метров находится в деревне Каменное. Фото: izhevsk.cian.ru

Эксперты сервиса по поиску недвижимости «Циан» выявили 10 самых дорогих загородных домов в регионах Приволжского федерального отдыха. На второй строчке рейтинга расположился кирпичный коттедж площадью 630 квадратных метров в деревне Каменное Завьяловского района Удмуртии – его ценник составил 150 млн рублей.

Фото: izhevsk.cian.ru

Фото: izhevsk.cian.ru

«Дом отличается сложной планировкой – 30 помещений с различным функционалом, включая оружейную комнату, кинотеатр, зимний сад, бассейн, сауну и два гаража», - говорится в пресс-релизе сервиса.

Фото: izhevsk.cian.ru

Фото: izhevsk.cian.ru

К дому прилагаются два земельных участка общей площадью в 107 соток.

Отметим, самый дорогой коттедж в ПФО находится в Нижегородской области – владелец надеется получить за него 175 млн рублей.

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