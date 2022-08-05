Тело пожилого мужчины нашли у деревни под Ижевском

Фото: ПСО «Регион 18»

Сегодня, 5 августа, около деревни Малая Венья Завьяловского района Удмуртии обнаружено тело неустановленного мужчины. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Фото без ретуши опубликовано в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда. Судя по фотографии, мужчина в возрасте, волосы седые, носил бороду.

Всех, кто может помочь с установлением его личности, просят позвонить на горячую линию ПСО: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

Обновлено: личность погибшего установлена.

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