25 собак и 15 кошек вывезли из Удмуртии за границу

С начала года из Удмуртии за границу вывезли 50 собак и кошек Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2022 года в Удмуртии выдали 30 ветеринарных сертификатов на некоммерческий вывоз животных-компаньонов за границу, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Из Удмуртской Республики были вывезены со своими владельцами 25 собак и 15 кошек для участия в выставках и их переезда со своими владельцами на новое место жительства», - говорится в сообщении.

Животные вывозились в Швецию, Израиль, Грузию, Германию, Южную Корею, Францию, Хорватию, Швейцарию, Литву, Кипр, Турцию и Армению.

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