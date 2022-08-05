В Ижевске ищут похитителя денег с потерянной банковской карты

Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

В Ижевске сотрудники отдела полиции разыскивают мужчину, который подозревается в хищении денег с потерянной банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

«Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 (по Октябрьскому району) УМВД России по г. Ижевску разыскивается мужчина, подозреваемый в хищении денежных средств с потерянной банковской карты ижевчанина путем оплат в различных торговых точках, расположенных на территории г. Ижевска», - говорится в сообщении.

Приметы подозреваемого: молодой человек среднего телосложения, рост 172-178 см, волосы темного цвета, носит небольшую бороду и усы.

Был одет в белую майку, синие шорты и черные тапочки. На голове желтая бейсболка и солнцезащитные очки. За спиной рюкзак темного цвета

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить в отдел полиции №2 (по Октябрьскому району) УМВД России по Ижевску по тел. 8(3412)415-620, 415-669, 8-982-791-04-48.

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