143 случая мышиной лихорадки выявили в Удмуртии с начала года

Возбудителем лихорадки является вирус, который переносится мышевидными грызунами Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за первое полугодие 2022 года зарегистрировали 143 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, мышиная лихорадка), в том числе 7 случаев – среди детей. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда был зарегистрирован 91 случай.

По словам заместителя главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Наталии Кирпичевой, размножению переносящих вирус грызунов способствует теплая зима и жаркое лето. Чаще всего люди заражаются во время работ в лесу или поле, вблизи леса при заготовке дров, сена, ягод, грибов, во время рыбной ловли, при выездах в лес и на дачу, в туристических походах.

«Заражение может произойти при курении, если вы взяли сигарету инфицированными руками. От человека к человеку заболевание не передается. Оно может возникать в любое время года, но наиболее часто - с мая по ноябрь», - добавила специалист (цитата по пресс-службе МЗ УР).

О новых и незаслуженно забытых старых инфекциях мы рассказывали в нашем материале.

Справка КП

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - тяжелое инфекционное заболевание, поражающее кровеносные сосуды почек, сердца, желудка, легких, надпочечников, центральной нервной системы. Ее возбудителем является вирус, который переносится мышевидными грызунами (рыжей полевкой, лесной и полевой мышами) и выделяется во внешнюю среду с их мочой и калом. «Мышиной» лихорадкой болеют 1 раз в жизни.

Заболевание может протекать в тяжелой форме, сопровождаться инфекционно-токсическим шоком на фоне высокой температуры, а при позднем обращении к врачу возможен летальный исход.

С момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит 7-10 дней, максимум - до 40 дней. Болезнь начинается как обычная острая респираторная инфекция: резко повышается температура, появляется головная боль, боли в мышцах, выраженная общая слабость, потеря аппетита, иногда тошнота и рвота. У некоторых больных отмечается заложенность носа, сухой кашель и покраснение горла, кратковременный «туман в глазах».

Через 4-5 дней больные начинают ощущать боли в пояснице и в животе, иногда на коже появляется сыпь. Нарушается работа почек, уменьшается количество выделяемой мочи, беспокоит жажда, сухость во рту, икота. Возникают почечные, желудочные и носовые кровотечения.

Поскольку на начальном этапе ГЛПС по симптомам напоминает ОРВИ, в том числе и ковид, после появления первых признаков заболевания необходимо сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Чтобы обезопасить себя от мышиной лихорадки, необходимо:

- Вести постоянную борьбу с грызунами. В садах и прилегающих к ним лесных массивов не должно быть свалок из пищевых отходов, ботвы, выполотой травы и строительного мусора.

- Два раза в год – весной до начала сезона и осенью – проводить плановое истребление грызунов с помощью отравленной приманки и мышеловок.

- Весной в садовых домиках делать только влажную уборку, потому что сухая пыль, содержащая вирус, попадает в дыхательные пути человека. Помещения обязательно проветривать, постельные принадлежности проглаживать утюгом или просушивать на солнце.

- Не оставлять в жилом помещении продукты в доступных для грызунов местах, так как это может привлечь зверьков в домики. Продукты питания хранить в закрытой таре. Испорченную ими пищу необходимо сразу же уничтожить.

- При работе на участке, уборке в домике обязательно пользоваться перчатками и надевать защитную маску. После окончания работы или при перерыве на обед тщательно вымыть руки с мылом.

- При посещении леса для пикников и разведения костра стоит выбирать места, не захламленные поваленными деревьями и сучьями.

- Не стоит спать в стогах сена или соломы – они могут быть заражены выделениями грызунов.

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