Около монумента «Дружба народов» в Ижевске установили ограждение из-за аварийного состояния

Монумент готовят к реставрации в 2023 году. Фото: Мария Бакланова

Во время обследования Монумента Дружбы народов специалисты обнаружили, что крепление букв на памятнике находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В настоящее время идет подготовка к реставрации монумента. Ее запланировали на 2023 год. Стоит отметить, что в последний раз реставрация памятника проводилась в 2008 году На данный момент разрабатывается проектная документация на выполнение мероприятий по сохранению знаменитого памятника Удмуртии.

Чтобы обезопасить жителей города, было установлено металлическое ограждение, а с 5 августа на площади перед монументом приостановили проведение различных мероприятий.

Напомним, что монумент дружбы народов «Навеки с Россией» открыли в 1972 году. И вот уже 50 лет, он символизируют многовековую дружбу русского и удмуртского народа.

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