В Ижевске объявили в розыск мужчину, который ограбил продуктовый магазин

В Ижевске разыскивают этого мужчину. Фото: пресс-службы МВД по Удмуртии

Сотрудниками полиции объявили в розыск мужчину, который ограбил продуктовый магазин в Ижевске, а также избил человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Особые приметы грабителя: молодой человек крупного телосложения, русые волосы, рост около 175-180 см. Был одет в белую футболку, темно-серые шорты, за спиной был рюкзак темного цвета, на ногах тапочки темного цвета, на лице солнцезащитные очки.

Он ограбил продуктовый магазин. Фото: пресс-служба МВД

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемом или о его местонахождении, просьба сообщить в отдел полиции №4 (по Устиновскому району) Управления МВД России по г. Ижевску по тел. 8(3412)696-054, 696-000, 8-950-824-25-47.

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