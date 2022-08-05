Фотографии разрисованной граффити водонапорной башни Ижевска появились после объявления о ее очистке

4 августа прокуратура Удмуртии сообщила, что в Ижевске очистили от граффити водонапорную башню, расположенную в центре города. Фото: очевидец

4 августа прокуратура Удмуртии сообщила, что в Ижевске очистили от граффити водонапорную башню, расположенную в центре города. Однако утром 5 августа наши читатели поделились фотографиями, где видно, что башню по-прежнему «украшают» рисунки.

«Прочитал новость, обрадовался, пошел полюбоваться. А по факту чистая только табличка», – рассказал горожанин.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что представление администрации города из-за состояния башни вынесли еще в апреле. В июне провели работы. В ведомстве предположили, что с тех пор башню разрисовали снова.

Однако редакция «КП-Ижевск» сравнила фото 2019 года и то, что прислал нам читатель. У нас сложилось впечатление, что граффити одинаковые.

Так выглядела башня в 2019. Диля Ахмадишина

Так она выглядит сейчас. Если приглядеться, рисунки совпадают. Фото: очевидец

Мы направили официальный запрос в администрацию города, чтобы там разъяснили ситуацию.

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