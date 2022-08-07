Жару до +31 градуса прогнозируют в Ижевске

Днем 7 августа воздух в Ижевске прогреется до 31 градуса Фото: Сергей Грачёв

Днем 7 августа в Ижевске ожидается переменная облачность, без осадков и до 29-31 градуса, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление понизится с 757 мм рт. ст. утром до 755 мм рт. ст. вечером. Влажность воздуха утром около 65%, днем 35%, вечером 54%. Магнитное поле спокойное.

Напомним, до 12 августа на территории республики сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников 4 класса (4000 у.е. и более).

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