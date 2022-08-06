Глава Удмуртии Александр Бречалов возложил цветы к памятнику ветеранов локальных войн в Балезино

В Балезино прошло торжественное возложение цветов к памятнику ветеранов локальных войн. Фото: Эдуард Карипов

6 августа в поселке Балезино в Удмуртии состоялось торжественное мероприятие ко Дню ветеранов локальных войск. Поздравить ветеранов, вручить благодарственные письма и грамоты приехал глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Каждый год Балезино собирает ветеранов локальных войн и вот сейчас, в это время, сегодня это как нельзя важно. Именно в данный момент наши ребята выполняют очень сложную, но очень важную государственную задачу. Нет ни капли сомнения, что задача будет выполнена и победа будет за нами. Низкий поклон всем тем, кто в разные годы отстаивал суверенитет нашей страны», - поблагодарил ветеранов Александр Бречалов во время своего выступления.

День ветеранов локальных войн проводится вот уже 24 года при поддержке Правительства Удмуртской Республики, Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики», многочисленных общественных организаций ветеранов локальных войн республики и соседних регионов.

В школах Балезинского района более 24 лет проходят уроки мужества, различные мероприятия, соревнования.

Ветераны боевых действий активно занимаются патриотический воспитанием подрастающего поколения. В год 75-летия Великой Победы на средства членов организации «Ассоциации ветеранов локальных войн Балезинского района» была проведена реконструкция «Комната боевой славы» в МБУК «Балезинской средней общеобразовательная школа №3».

В 2022 году совместными усилиями и средствами ветеранов ассоциации был проведен ремонт памятника БМП-2, который появился в 2000-ые года в память погибшим землякам-участникам локальных войн и военных конфликтов.

Стоит отметить, что общественная некоммерческая организация «Ассоциация ветеранов локальных войн Балезинского района» была создана в 1998 году в посёлке Балезино людьми, которые связаны между собой общей военной судьбой, боевым прошлым и непростым настоящим.

Члены ассоциации активно участвуют в решении бытовых проблем родителей погибших балезинцев в локальных войнах, а также помогают ветеранам Великой Отечественной войны.

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