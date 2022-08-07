Жителя Удмуртии осудили за незаконный сбыт более 5 тысяч упаковок табака

Из незаконного оборота изъято более 5 тысяч упаковок табачных изделий. Фото: пресс-служба УФСБ России про Удмуртии.

В Удмуртии вступил в силу приговор Можгинского районного суда в отношении жителя республики, признанного виновным по части 5 статьи 171.1 УК РФ - «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», а также по части 3, части 4 статьи 327.1 УК РФ - «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по республике.

Причастность фигуранта к противоправной деятельности была выявлена в результате совместных мероприятий УФСБ и регионального МВД.

Следствием установлено, что подозреваемый причастен к незаконному сбыту на территории Можги крупной партии табачных изделий с поддельными акцизными марками и не имеющих маркировки.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 5 тысяч упаковок табачных изделий», - говорится в сообщении.

С учетом признания обвиняемым своей вины суд назначил ему наказание в виде штрафа, размер которого не уточняется.

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