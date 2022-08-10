Студент из Ижевска лишился 35 тысяч рублей, пытаясь забронировать поездку в Казань

Никаких подозрений у молодого человека не возникло. Фото: Мария Бакланова

22-летний студент одного из ВУЗов Ижевска решил отправиться в Казань попутчиком на автомобиле. Подходящую поездку он нашел в одном из интернет-приложений и забронировал место в автомобиле.

«После того, как студент отправил заявку на поездку, водитель сразу скинул заявителю в одном из мессенджеров ссылку, по которой тот должен был оплатить 50 рублей для подтверждения бронирования. Молодой человек перешел по ссылке, попал на схожий по оформлению сайт поиска попутчиков, ввел номер телефона, свои данные и номер банковской карты. Затем ввел код, пришедший ему в смс-сообщении», - говорится в сообщении МВД Удмуртии.

И вот тут ему пришло сообщение, что с его банковской карты списано 35 тысяч рублей. Студент обратился в полицию, где возбудили уголовное дело.

Правоохранители просят жителей Удмуртии быть максимально осторожными: не переходить по неизвестным ссылкам, особенно, если требуется ввести персональные данные и реквизиты банковских счетов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии коммерческая организация задолжала сотрудникам более 10 млн рублей

Кандидат на пост главы Удмуртии Белоусов появился в базе розыска МВД

Ижевский фотограф вовлекал молодых моделей в проституцию и снимал их для порно