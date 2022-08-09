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Общество9 августа 2022 13:51

В Удмуртии коммерческая организация задолжала сотрудникам более 10 млн рублей

После вмешательства прокуратуры долги погасили
Дмитрий Коренев
Ижевская коммерческая организация несколько месяцев не выплачивала своим сотрудникам заработную плату

Ижевская коммерческая организация несколько месяцев не выплачивала своим сотрудникам заработную плату

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Удмуртии ООО «АТ Систем» несколько месяцев не выплачивало своим сотрудникам заработную плату, задолжав более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что в организации за период с января по октябрь 2021 г. перед работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере более 10 млн рублей», - говорится в сообщении.

По итогам проверки руководителю организации было внесено представление. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы (часть 2 статьи 145 УК РФ).

После вмешательства надзорного органа задолженность по зарплате была полностью погашена.

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