В Удмуртии коммерческая организация задолжала сотрудникам более 10 млн рублей

Ижевская коммерческая организация несколько месяцев не выплачивала своим сотрудникам заработную плату
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Удмуртии ООО «АТ Систем» несколько месяцев не выплачивало своим сотрудникам заработную плату, задолжав более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что в организации за период с января по октябрь 2021 г. перед работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере более 10 млн рублей», - говорится в сообщении.
По итогам проверки руководителю организации было внесено представление. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы (часть 2 статьи 145 УК РФ).
После вмешательства надзорного органа задолженность по зарплате была полностью погашена.
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