Ижевский фотограф вовлекал молодых моделей в проституцию и снимал их для порно

Две девушки приняли его предложение сняться в фотосессии порнографического характера. Фото: архив

Суд Ижевска вынес приговор в отношении мужчины.. Его признали виновным в организации занятий проституцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Было установлено, что с февраля по декабрь 2021 года ижевчанин работал фотографом. Решив немного заработать, он подыскал для работ шесть молодых девушек, которые также хотели заработать и предложил им оказывать сексуальные услуги.

Более того, две девушки приняли его предложение сняться в фотосессии порнографического характера. Итоговые снимки были размещены в интернете без согласия моделей.

Суд поддержал мнение государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей. Также было принято решение о конфискации части имущества подсудимого.

Приговор в законную силу не вступил.

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