Полиция разыскивает похитителей продуктов в магазине Ижевска

Фото: МВД по Удмуртии

Мужчина и женщина подозреваются в краже продуктов из магазина на улице Татьяны Барамзиной.

Приметы подозреваемых:

мужчина был одет в серую кофту с логотипом, черные штаны с белыми полосками по бокам, черную кепку и черную обувь. При нем был рюкзак черного цвета;

женщина была одета в серую куртку ниже колена поверх серой кофты, черные штаны и светлую обувь.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о разыскиваемых или о их местонахождении, сообщить в отдел полиции №4 по Устиновскому району Ижевска по тел.: +7 (3412) 696-000, 696-013.

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