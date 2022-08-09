В Ижевске отремонтируют трамвайные пути на улице Кирова

Ремонт на этом же участке, но в направлении городка Металлургов, был проведен ранее. Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ»

В Ижевске с 9 августа начнется ремонт трамвайных путей на участке улицы Кирова от речки Подборенки до остановки «Монтажный техникум» в направлении Центра. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», работы будут выполняться в ночное время, без закрытия движения трамваев.

«Для выполнения работ по приведению путей в нормативное состояние уже убран грунт, который будет мешать замене рельсошпальной решетки», - говорится в сообщении.

Ремонт на этом же участке, но в направлении городка Металлургов, был проведен ранее.

Напомним, в минувшие выходные рабочие заменили 150 метров одиночного рельса на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской.

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