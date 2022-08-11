Участок межквартального проезда между улицами Ворошилова и Салютовской перекроют в Ижевске с 12 августа

С пятницы по вторник на этом участке не будет движения. Фото: Яндекс.Карты

12 августа в районе улицы Ворошилова в Ижевске начнутся работы на подземной теплосети, из-за чего будет перекрыт межквартальный проезд между улицами Ворошилова и Салютовской, об этом сообщает пресс-служба филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

Закроют для движения транспорта не весь проезд, а только его участок, расположенный между торговым комплексом по адресу Ворошилова, 25 и жилым домом на Ворошилова, 23.

Работы пройдут с 8:00 пятницы,12 августа, до 23:00 вторника, 16 августа. Сообщается, что они ведутся в рамках проекта реконструкции. В указанном районе обновят около 5 км изношенных квартальных трасс, отвечающих за отопление и горячее водоснабжение в 14 домах, школе и трех детсадах.

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