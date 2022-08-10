Около 2 кг наркотиков изъяли у наркозакладчика в Ижевске

Наркотики мужчина собирался сбыть на территории Ижевска. Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии
В Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 34-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, при личном досмотре у него изъяли сверток с синтетическим наркотическим средством.
Обыскав его квартиру, полицейские нашли еще один сверток с 87 граммами «синтетики». Кроме того, при обыске в квартире друга подозреваемого была обнаружена коробка с несколькими свертками и пакеты с уже расфасованным «товаром».
«Общая масса изъятого в квартире средства составила 1,4 кг», - сообщили в ведомстве.
Установлено, что подозреваемый был оптово-розничным наркозакладчиком. Наркотики он собирался сбыть на территории Ижевска. Позднее сотрудники полиции нашли в ижевских лесопосадках несколько оборудованных тайников, в которых были спрятаны еще более 500 граммов запрещенных веществ.
Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.3, ч.4, ч.5 ст.228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размере». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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