Без дождей и + 25 градусов обещают в Ижевске 12 августа

В Ижевске ожидается хорошая погода
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 12 августа.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.
Днем температура воздуха составит +23…+25°С.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 755 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний – 5.
Желаем вам отличного дня!
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