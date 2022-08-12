Без дождей и + 25 градусов обещают в Ижевске 12 августа

В Ижевске ожидается хорошая погода Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 12 августа.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Днем температура воздуха составит +23…+25°С.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 755 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний – 5.

Желаем вам отличного дня!

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