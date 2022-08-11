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Общество11 августа 2022 9:36

Поддерживающий ремонт сделают на Славянском шоссе в Ижевске

На дороге могут возникнуть пробки
Анастасия Захарова
Дорожное покрытие начнут снимать до конца августа. Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Дорожное покрытие начнут снимать до конца августа. Фото: /vk.com/olegbekmemetev

На Славянском шоссе в Ижевске от моста в сторону ГИБДД сделают поддерживающий ремонт. Об этом сообщил в социальных сетях глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

До конца августа покрытие отфрезеруют. Новый асфальт уложат на площади 11 тысяч квадратных метров.

Также город подаст заявку на ремонт в рамках национального проекта «безопасные качественные дороги», потому что дорога требует значительных трат.

«Вниманию водителей: работа крупной дорожной техники может вызвать заторы, просьба планировать свои поездки заранее», – добавил глава города.

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