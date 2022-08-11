Поддерживающий ремонт сделают на Славянском шоссе в Ижевске

Дорожное покрытие начнут снимать до конца августа. Фото: /vk.com/olegbekmemetev

На Славянском шоссе в Ижевске от моста в сторону ГИБДД сделают поддерживающий ремонт. Об этом сообщил в социальных сетях глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

До конца августа покрытие отфрезеруют. Новый асфальт уложат на площади 11 тысяч квадратных метров.

Также город подаст заявку на ремонт в рамках национального проекта «безопасные качественные дороги», потому что дорога требует значительных трат.

«Вниманию водителей: работа крупной дорожной техники может вызвать заторы, просьба планировать свои поездки заранее», – добавил глава города.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пешеходный переход организуют на переулке Раздельном в Ижевске

Сквер на перекрестке улиц Степной и Парашютной отремонтируют в Ижевске

Участок межквартального проезда между улицами Ворошилова и Салютовской перекроют в Ижевске с 12 августа