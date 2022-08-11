Напавший на микрофинансовую организацию мужчина в темных очках задержан в Удмуртии

Скриншот с записи. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

43-летний неработающий, ранее судимый житель Удмуртии был задержан полицейскими по подозрению в разбойном нападении на микрофинансовую организацию, об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сообщение от управляющего компании поступило вечером в дежурную часть воткинского межмуниципального отдела МВД. Как было установлено, мужчина в кепке, медицинской маске и темных очках зашел в офис, достал нож и, угрожая администратору, потребовал деньги.

Похитив 11 тыс. рублей из кассы, злоумышленник скрылся. Как позже выяснилось, приехал он на такси, причем автомобиль его подождал, на нем мужчина и уехал обратно.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Налетчик может лишиться свободы на срок до 10 лет.

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