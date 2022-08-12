Более 20 кг непонятного качества рыбы и морепродуктов изъяли в Удмуртии за полгода

Нарушения выявлены на 1,6% предприятий Фото: Архив «КП» в Ижевске

Из 108 объектов, занимающиеся реализацией рыбы и морепродуктов, нарушения выявлены на двух. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии.

За шесть месяцев, лаборатории Удмуртии проверили рыбу и морепродукты на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические, физико-химические показатели и на радиологию. Все показатели были в норме.

Но все же, 6 партий рыбной продукции и морепродуктов объемом 20,2 кг изъяли. На них не было соответствующих документов.

Составлено 2 протокола об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составила 500 рублей.

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