Ижевчанин подозревается в убийстве и попытке расчленения тела своего знакомого

Мужчины вместе выпивали. Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

41-летний мужчина без признаков жизни был обнаружен в собственной квартире, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. По подозрению в убийстве задержан его 43-летний знакомый.

По данным следствия, мужчины выпивали в ночь с 10 на 11 августа. Между ними завязалась ссора, в ходе которой, погибшему было нанесены множественные ножевые ранения.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца попытался расчленить тело. Также он отмыл квартиру от крови, стер отпечатки пальцев и, собрав улики, скрылся. В кратчайшие сроки личность преступника установили. Улики, которые он спрятал в речной рубе в частном секторе города, также были найдены.

Подозреваемый задержан. Готовятся материалы избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

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