Доследственную проверку проводят по факту разлива соляной кислоты в Удмуртии

Кислоту разбавили до безопасной концентрации с помощью пены. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Доследственная проверка проводится по факту нарушения правил по обращению с экологически опасными веществами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Напомним, в Дебесском районе около деревни Малая Чепца 12 августа вечером легковушка столкнулась с грузовиком с цистерной. Грузовик перевернулся, и из него вытекла соляная кислота. Утечку ликвидировали, пострадавших не было, угрозу для жителей устранили.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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