В результате ДТП на трассе в Удмуртии разлилось 1,5 тонны соляной кислоты

Разлив соляной кислоты произошел на площади 20 квадратных метров. Фото: МЧС Удмуртии
Сегодня, 12 августа, около 20 часов, на трассе вблизи деревни Малая Чепца Дебесского района столкнулись легковой автомобиль и грузовик, который перевозил соляную кислоту. Цистерна перевернулась и через клапан произошла утечка содержимого на площади около 20 квадратных метров.
Вылилось 1,5 тонны кислоты. Фото: МЧС Удмуртии
«Благодаря оперативно прибывшим на место происшествия пожарным-спасателям ПСЧ №29 и их грамотным действиям на месте разлива кислоты проведена обработка пеной для уменьшения испарения кислоты и разбавления водой до безопасной концентрации с поверхности разлива», - сообщили в МЧС Удмуртии.
Около получаса назад емкость подняли, по внешним признакам повреждений и утечек не выявлено. Движение на трассе не прекращалось, пострадавших нет.
На месте ДТП работают пожарные-спасатели. Фото: МЧС Удмуртии
«Для контроля за уровнем содержания вредных веществ в воздухе на место происшествия направлены лаборатории министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики и Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике», - сообщили в ведомстве.
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