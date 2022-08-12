Утечку соляной кислоты в Удмуртии прекратили

Утром работы на месте происшествия продолжатся Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Утечка соляной кислоты, произошедшая в Дебесском районе Удмуртии вечером 12 августа, прекращена, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Вокруг места происшествия насыпали земляной вал высотой 50 см. Место разлива тщательно пролили водой для снижения концентрации опасного вещества.

В настоящее время угрозы для жизни населения нет. Жителей призывают не беспокоиться.

Утром, в светлое время суток, работы продолжат.

Напомним, разлив соляной кислоты произошел в результате ДТП на трассе «Елабуга - Пермь».

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